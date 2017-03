Giornalista picchiato in un bar: "Chi racconta le verità dell'hinterland deve mettere in conto anche questo"

Il giornalista Stefano Andreone è stato picchiato da tre persone in un bar di Cardito. La sua colpa, un articolo scritto sulla testata MetNews che cura e gestisce, dedicato alle mazzette sulle esumazioni nel cimitero del paese. Dopo il servizio, il sindaco ha denunciato i dipendenti del cimitero.

"Purtroppo chi racconta le verità dell'hinterland deve mettere in conto anche questo, io vorrei solo raccontare l'accaduto per attenzionare la situazione, non solo la mia ma quella di tutti i giornalisti locali che subiscono violenze verbali e fisiche", ha raccontato a NapoliToday il giornalista.

Solidarietà per Andreone anche dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dal Sindacato unitario giornalisti della Campania: "Invitiamo le forze dell’ordine a fare immediatamente luce sull’episodio individuando e punendo gli autori dell’aggressione. Non è tollerabile che in alcune aree della Campania ci siano zone franche dove la malavita la faccia ancora da padrona. Non ci può essere alcuna tolleranza contro chi utilizza la violenza e contro chi attacca la libertà di stampa. Il nome di Stefano si aggiunge al lungo elenco di colleghi aggrediti e minacciati in Campania. Adesso non deve restare solo e deve essere messo nelle condizioni di continuare a fare il suo lavoro. È dovere di tutti i giornalisti fare quadrato attorno a lui e fornirgli quella “scorta mediatica” necessaria a chi, come lui, e come tanti altri freelance, svolge questo lavoro senza avere le spalle coperte da una redazione. Il sindacato dei giornalisti si costituirà parte civile nel processo contro gli autori di questo ignobile gesto. Il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, martedì sarà a Napoli per il ritorno della Mehari di Giancarlo Siani al Pan, e incontrerà il collega aggredito".