"Hai lasciato scie di polvere d'oro nei nostri cuori": gli amici piangono la veterinaria Stefania

Si è spenta dopo una lunga malattia, contro la quale ha combattuto a lungo, Stefania Pisani, 55enne veterinaria napoletana. La donna era da tempo attiva nel sociale, attraverso l'associazione Noicisiamo: organizzava e partecipava a serate benefiche per la raccolta fondi con l'obiettivo di fare luce sui disagi vissuti dalle donne affette da tumore metastatico al seno. La notizia della morte di Stefania ha gettato nello sconforto i tanti amici della donna, che su facebook lasciano un ricordo per Stefania, professionista sorridente e innamorata della vita.



"Ho avuto il piacere di conoscerti, ciao Stefania!", "Resterai per sempre nel mio cuore", "Sarai per sempre un grande riferimento", "Da oggi tutto sarà meno luminoso", "Siamo nati per tornare polvere ma tu hai lasciato scie di polvere d'oro nei nostri cuori". Sono solo alcuni delle frasi d'addio che in questi minuti amici e parenti di Stefania lasciano sul profilo facebook della donna. L'associazione resta attiva e continua la raccolta fondi, così come avrebbe voluto Stefania Pisani.