Infermiera-coraggio: Stefania lascia maternità e va in prima linea contro il Covid-19

A raccontare la storia di Stefania, un'infermiera del reparto maternità del Cardarelli, è stato il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia sui social network. La sua vicenda è quella di una persona che con coraggio e determinazione ha deciso di fare tutto ciò che è nelle sue possibilità per aiutare gli altri, questo anche mettendo a rischio la propria salute.

"Stefania lascia maternità e va in prima linea contro il Covid-19 - racconta Figliolia - è una nostra concittadina".

La giovane infermiera ha "scelto volontariamente di lasciare il reparto maternità in cui lavorava per prestare servizio nell’emergenza covid19 del Cardarelli. Lei - va avanti il sindaco di Pozzuoli - è uno dei tanti esempi di dedizione al suo lavoro che ha aderito volontariamente alla richiesta di arruolamento". "Il suo racconto emoziona ed è uno dei tanti volti belli della nostra società", aggiunge il sindaco.

"Ho voluto con grande forza vivere questa esperienza per dare una mano e come me tanti ragazzi hanno fatto questa scelta e tra di noi a malapena ci conosciamo - racconta in prima persona l'infermiera - Al cambio turno, se non fosse per il nome scritto sulla tuta con un pennarello, non riusciremmo nemmeno a riconoscere il collega che ci lascia le consegne. Si intravedono solo gli occhi sotto le maschere protettive. La nostra giornata comincia con la vestizione e con la paura di non sapere cosa ci aspetta, la stessa che ci colpisce di nuovo durante la vestizione; anche un piccolo errore potrebbe mettere a rischio le nostre famiglie a casa. Nonostante turni di 6h antimeridiane e 12h notturne, con i dispositivi indossati che a momenti sembrano toglierti l’aria, cerchiamo di essere sempre positivi".