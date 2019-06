Denunce alla Stazione Centrale: chiodi in finte stecche di sigarette, turista costretta a scommettere

2.000 identificati, 1 arrestato e 7 indagati nella settimana che volge al termine, a seguito dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria nelle principali stazioni della Campania.

A Napoli Centrale le pattuglie della Polfer hanno denunciato un pregiudicato per tentata truffa, perché sorpreso ad offrire in vendita delle stecche di sigarette, all’interno delle quali c’erano in realtà polistirolo e chiodi in metallo.

Un altro napoletano, anch’egli pluripregiudicato, è stato denunciato per esercizio abusivo di gioco o di scommesse, dopo che una turista aveva denunciato di essere stata costretta dall’uomo a puntare 50 euro al gioco “delle campanelle” in piazza Garibaldi.