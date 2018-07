Metro Linea 1, stazione Università off limits per 10 giorni solo in direzione Piscinola

Anm informa che da mercoledì 1 a venerdì 10 agosto, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, la banchina della stazione Università in direzione Piscinola non sarà accessibile ai passeggeri.

In alternativa, per i soli viaggiatori in partenza da Università e diretti alla stazione Piscinola, sarà possibile utilizzare la vicina stazione Toledo.