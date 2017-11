La denuncia: "Nella stazione Toledo luci spente da due settimane"

La denuncia, riportata dallo speaker radiofonico Gianni Simioli, è di un suo ascoltatore: alcune luci della stazione Toledo della Linea 1, fiore all'occhiello della principale metro cittadina, sono ormai spente da giorni.

“Volevo segnalare – scrive l'ascoltatore di Simioli – che è più di una settimana che passando per la stazione Toledo della metropolitana, quando si sale la scala mobile e si alza la testa per ammirare la parte più bella...non so come definirlo non essendo prof d'arte ma 'o buco con tutte le luci colorate che s'appicciano e se stutano, ebbene sono due settimane che le luci sono sempre spente. A me pare una cosa abbastanza scandalosa, seppure ci sia stato un guasto è mai possibile che non si riesca a riparare? Ormai quella è una attrazione che tutta Europa ci invidia, la gente va lì di proposito, fa il biglietto della metro apposta per visitare la stazione Toledo e le luci non funzionano da più di una settimana. Riappicciammo 'o buco!”.