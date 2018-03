La stazione spaziale cinese in caduta sulla Terra: le regioni italiane a rischio

La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta per cadere sullaTerra. La "caduta" dovrebbe avvenire tra le serata di Pasqua e la giornata di Pasquetta.

Secondo l'Agenzia spaziale italiana, non è ancora possibile escludere la remota possibilità, intorno allo 0,2%, che uno o più frammenti del satellite possano cadere sulle regioni del centro sud dell'Italia.

Il periodo più probabile per il rientro della Tiangong 1 nell'atmosfera è compreso fra le 00.34 del 2 aprile in Italia, con una finestra di incertezza tra 5 e 10 ore in più o in meno.

Le zone a rischio in Italia sono: Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.