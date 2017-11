Piano di Sorrento, vandalizzata la stazione Eav

"Il 15 maggio dello scorso anno avevamo inaugurato una bellissima opera di street art nella stazione di Piano di Sorrento. La popolazione e gli utenti avevano gradito. Costo zero per EAV. Grande soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale. Stanotte hanno annullato tutto. Non vandalizzato ma cancellato, ricoperto tutto con estrema precisione con una pittura grigia. Un segnale: vogliamo annullare, riportare allo stato di partenza lo stato dei luoghi". Questa la denuncia del Presidente Eav, Umberto De Gregorio, dopo l'ennesimo raid vandalico notturno compiuto ai danni di una stazione.

"Qualcuno non gradisce quello che stiamo facendo, è evidente. Vogliono bloccare, annullare. Un vero peccato, una vera provocazione. Alla quale reagiamo nell’unico modo possibile: andiamo avanti con maggiore determinazione", conclude De Gregorio.