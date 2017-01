CNN: "La stazione Napoli Afragola è tra le opere più belle del 2017"

È tra le inaugurazioni più attese dell'anno - prevista per il mese di giugno, mentre per il completamento di tutti i servizi si dovrà attendere il 2018 - ma non solo. La stazione Napoli Afragola, grazie alla sua architettura e alla sua innovazione, è tra le opere più belle del 2017. A confermarlo, la giornalista della CNN Kate Springer che ha descritto la stazione ferroviaria progettata dall’archistar anglo-irachena Zaha Hadid, recentemente scomparsa, come un qualcosa di fantastico.

"Questa stazione è destinata a ridefinire i viaggi in treno, almeno stilisticamente, con la sua facciata bianca scultorea che assomiglia a un serpente". La nuova stazione sarà come un ponte sopra i binari, un'idea nata per allargare la passerella, necessaria per collegare le varie banchine fino a trasformarla nella principale galleria passeggeri lunga 350 metri.

La sala principale è stata progettata come un grande atrio luminoso. Prevista, infine, una vetrata di oltre 5000 mq per permettere una diffusione controllata della luce solare diretta.