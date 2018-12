Metro Linea 1, apre l'uscita di via De Pretis della stazione Municipio

Venerdì 21 dicembre alle ore 12 sarà inaugurata la nuova uscita di via Depretis della stazione Municipio della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Saranno presenti il sindaco Luigi de Magistris, l’assessore alle Infrastrutture Mario Calabrese e il presidente di Metropolitana di Napoli Ennio Cascetta.

L'uscita della stazione Municipio della Metropolitana di Napoli in via Depretis consentirà di arrivare direttamente nella parte bassa di piazza Municipio.

"Per la stazione Municipio nel 2019 - spiega l’assessore Calabrese - è previsto il completamento della piazza secondo il progetto di Siza e nel 2020 l’area verso il Porto e via Acton. Un passo in avanti per una stazione fondamentale del sistema in quanto rappresenta anche l’interscambio tra linea 1 e linea 6 della Metropolitana, dove si sta realizzando il parco archeologico in fase di completamento da parte dell’architetto Siza".