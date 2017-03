Stay Toro Cup in ricordo di Luca Mancini: "Non ti dimenticheremo mai"

Si è svolta nel weekend la prima edizione della Stay Toro Cup, il memorial calcistico dedicato alla memoria di Luca Mancini, il 34enne che ha perso la vita a causa di un incidente in moto avvenuto a Roma nei mesi scorsi.

Grande la partecipazione degli amici di Luca, giunti da tutta Italia, per omaggiarlo in un mini torneo, organizzato per testimoniare la grande passione del 34enne per il calcio.

A premiare la squadra vincitrice, la madre, la sorella e la moglie di Mancini, Stefania Pezza, protagonista di una intervista a NapoliToday.

"E’ stata una giornata emozionante che ha consentito di onorare la memoria di Luca nel modo più bello possibile. Abbiamo pensato a questo evento poco dopo il tragico evento e lo abbiamo coltivato e coccolato in ogni modo per far sì che fosse qualcosa di speciale e che diventasse un appuntamento fisso nel tempo. Abbiamo lavorato tutti insieme, dividendoci i compiti e cercando di realizzare al meglio il segmento che dovevamo curare. Ci tengo a ringraziare Gabriele Posteraro, una delle anime di questo progetto che ha curato personalmente tutta la predisposizione degli strumenti tecnici necessari per la telecronaca, e che con Daniele Garritano e Felice Lizza ha garantito uno spettacolo sensazionale, divertente e surreale. Ringrazio gli altri organizzatori Luigi Lamberti, Fabrizio D’Urso, Giacomo Spera, Marco Moscatelli, Felice Lizza, Gabriele Posteraro e Alessandro Izzo con i quali abbiamo lavorato con tanta dedizione e amore all’ideazione, organizzazione e realizzazione di questo torneo. Ringrazio tutti i giocatori che hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa e chi non ha potuto essere presente fisicamente ma ci ha fatto sentire il suo calore lo stesso e in particolare parlo di Mauro Grimaldi e Oliviero Morelli, i nostri amici nel mondo. Come abbiamo detto altre volte, Luca è in grado di generare un amore infinito e sabato ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione. La prima edizione è stata un grande successo, anche oltre ogni più rosea aspettativa, con tantissimo pubblico accorso con la voglia di tributare un grande saluto al nostro fratello Mancio che ci manca in modo terribile e al quale abbiamo portato una medaglia come simbolo di auguri per il suo compleanno. Il suo ricordo è indelebile e scolpito nelle nostre menti e nei nostri cuori. Siamo felici di aver portato un piccolo sorriso a Giulena, a Stefania, a Giulia ed ad Antonio. La mia squadra non ha vinto ma conta poco: sabato ha vinto l’amore per un fratello, amico, marito, figlio che sarà sempre parte di noi, accompagnandoci col suo meraviglioso sorriso dall’alto. Siamo già al lavoro per la seconda edizione che, speriamo, possa essere altrettanto meravigliosa e che sicuramente presenterà delle novità, ma con una certezza incrollabile che accompagna ogni giorno ognuno di noi: MANCIO SEI E RESTERAI NEI NOSTRI CUORI E MAI POTRAI ESSERE DIMENTICATO", è il commento di uno dei promotori dell'evento, l'avvocato Giuseppe Vitolo, grande amico di Luca.

"E' stato un successo inaspettato e non certo per la presenza di tutti questi ragazzi che si sono riuniti nel nome di Mancio, ma per come siamo riusciti a trasformare il nostro immenso dolore in energia positiva...è stata una festa!!! I nomi delle squadre riprendono alcuni momenti salienti della vita di Luca. L'Atletico Tiburtina è stato scelto ad esempio perchè Luca ha vissuto a Roma, Ganja team rappresenta la sua passione per il mondo "rasta e della Jamaica", il Real Parco San Paolo, perchè viveva proprio al Parco San Paolo e il Mancioster United è il nome della sua squadra di Fantacalcio. Il momento più emozionante è stato quello della premiazione perché sui volti di tutti i partecipanti si riconosceva il sorriso di Luca", rivelano a NapoliToday i coniugi Simona e Luigi Lamberti, tra gli amici storici del 34enne.

LE FOTO DI STAY TORO CUP