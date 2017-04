Inaugurata la statua di San Gaetano: "Un importante pezzo di storia"

È stata inaugurata ufficialmente questa mattina la statua obelisco di San Gaetano, preziosa opera in marmo e bronzo restaurata e restituita all’omonima piazza nei Decumani.

La cerimonia a cui hanno partecipato il Sindaco Luigi De Magistris e il presidente della 4^ Municipalità Giampiero Perrella con gli assessori municipali Paola Pastorino e Armando Simeone, è una delle azioni di restyling di ‘Monumentando’ del Comune di Napoli che andrà ad integrarsi con il progetto ‘Unesco’ in cui la municipalità è cabina di regia.

“Il nostro territorio, oggi, ha recuperato un importante pezzo di storia e arte ma è soprattutto l’integrazione di queste azioni con il progetto di riqualificazione Unesco a garantire la rinascita del centro antico” ha dichiarato Giampiero Perrella sottolineando che ‘la 4^Municipalità ha avuto un ruolo di intermediario nel progetto Monumentando, accogliendo le richieste dei cittadini per aggiornarli sui tempi di consegna e la qualità del restauro ed il ruolo della 4^ Municipalità nel progetto Unesco è ancora più importante”. “Siamo sia promotori che parte attiva delle azioni di recupero nel centro storico sul nostro territorio - chiarisce Perrella- non solo abbiamo redatto il progetto Unesco in sinergia col Comune di Napoli ma siamo stati chiamati ad indicare le priorità degli interventi per i quali abbiamo stilato un cronoprogramma che partirà da Giugno”.

Nel progetto dei cantieri da allestire a breve, la pianificazione della 4^ Municipalità prevede di cominciare da via San Giovanni a Carbonara, proseguendo con Porta Capuana, via Alessandro Poerio e successivamente il lato nord della Municipalità che comprende il plesso degli ‘Incurabili’ cominciando da via Luigi Settembrini e Porta San Gennaro.

‘Il primo lotto di interventi comprenderà aree con meno affluenza turistica rispetto al cuore del centro antico- precisa Perrella- lo scopo è evitare cantierizzazioni in periodi particolarmente sensibili ai flussi di visitatori quali le vacanze pasquali, estive e natalizie dopo le quali sono previsti interventi a San Gregorio Armeno e i Decumani, dove ci sono sempre turisti ma faremo in modo di impattare il meno possibile con le loro esigenze e quelle degli operatori commerciali”.