Una statua per Maradona: al via la campagna di crowdfunding da 30mila euro

Una campagna di crowdfunding messa in campo da Meridonare con il sostegno della Fondazione Banco di Napoli per la realizzazione di una statua dedicata a Diego Armando Maradona.

Primo proponente della campagna, si legge su Il Roma, è l'Arci Scampia, una scuola calcio nata nel 1986. Come ha spiegato il presidente Antonio Piccolo: "Maradona rappresenta non solo il mito del calciatore, ma incarna il riscatto di una città che per la prima volta nella sua storia ha battuto le potenze di Torino e Milano".

"Abbiamo accolto una sollecitazione che ci è venuta dai napoletani - ha commentato Livio Falcone, Ad di Meridonare - Esiste effettivamente una sorta di devozione verso un calciatore che non ha solo fatto vincere il Napoli, ma che ne ha rappresentato il popolo intero travalicando quelli che sono i classici schemi tifoso-campione".