Centro storico Unesco, lo stato dei lavori in commissione. Dal 25 settembre cambia la viabilità a Castel Capuano

"Il grande progetto Unesco è una sfida che quest'amministrazione ha accettato con entusiasmo: i lavori procedono bene, non perdiamo o perderemo fondi europei, si cominciano a vedere i primi frutti". In sintesi è questo il pensiero dell'assessore comunale all'urbanistica Carmine Piscopo, intervenuto nell'odierna commissione congiunta Giovani e Diritto alla città, presieduta da Elena Coccia ed Eleonora de Majo.

L'assessore ha voluto fare il punto sullo stato dei tanti lavori che interessano il centro storico e ha, al tempo stesso, comunicato importanti novità che riguardano la viabilità cittadina. Dal 25 settembre al 25 novembre, per due mesi quindi, nell'ambito dei lavori di restauro e riqualificazione urbana del Progetto Unesco - Lotto 2, si procederà ai lavori di ripavimentazione nell'area via Cirillo-via Poerio-via Carbonara-Castel Capuano. Dal 25 settembre cambierà la viabilità della zona interessata, probabilmente più volte nel corso dei due mesi previsti per i lavori. "I cantieri saranno di dimensioni ridotte", assicura l'assessore Piscopo, "per limitare i disagi. I responsabili del progetto hanno incontrato anche i presidenti delle municipalità interessate per spiegare cosa succederà".







Per quanto riguarda lo stato dei lavori dei monumenti, l'assessore Piscopo ha spiegato: "Alcuni lavori sono già in fase di collaudo, altri stiamo per cantierizzarli, altri ancora sono previsti per il prossimo futuro". Nel dettaglio:

COLLAUDO:

- Passeggiata aerea sul Duomo

- Cappella Pignatelli

- Cappella del Monte dei Poveri

IN CANTIERE:

- Cappella dei Pontano

- Castel Capuano

- Basilica di San Paolo Maggiore

- Chiesa di San Pietro Martire

- Chiesa dei Girolamini

PROSSIMI:

- Teatro Neapolis

- Santa Maria la Nova