Stati generali dell'Ambiente: "Troppe emergenze, in Campania si muore di più"

Si sono tenuti a Napoli, all'auditorium occupato di via Mezzocannone 16, gli Stati generali dell'Ambiente che ha visto riunirsi tutti i principali comitati civici legati alle vertenze dei territori martoriati da roghi e inquinamento. Da Terra dei fuochi all'inceneritore di Acerra passando per l'emergenza Vesuvio, tante le tematiche discusse. I dati in possesso sono preocupanti: "In Campania si vive peggio di altre regioni e si muore di più. Serve, da parte delle Istituzioni, una risposta all'emergenza sanitaria" spiega Raniero Madonna della Rete Stop Biocidio. Particolarmente caldo il fronte acerrano: "Dobbiamo opporci all'ampliamento dell'inceneritore - afferma Gennaro Piccirillo del movimento 'Acerra basta roghi' - che già oggi brucia più rifiuti di quanti non dovrebbe e le conseguenze di ciò si pagano in termini di malattie e morti".