Tragedia sulla Statale 7bis in direzione Nola: c'è una vittima

Incidente mortale sulla strada statale 7bis ‘di Terra di Lavoro’. A comunicarlo è l'Anas. Il tragico sinistro è avvenuto in direzione Nola sul tratto in corrispondenza del km 31,000, nel territorio comunale di Caivano, attualmente chiuso.

Sul posto sono presenti il personale di Anas e le forze dell’ordine. Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto due veicoli: uno degli occupanti ha perso la vita, ma non sono note le sue generalità.

Il traffico in direzione Nola è intanto stato deviato - in attesa del ripristino della viabilità - sulle strade secondarie, con indicazioni sul posto.