Il cuore d'oro di Stash nella notte di Natale: i doni ai clochard|VIDEO

"I social network sono un mezzo... e spesso facciamo fatica a considerarli tali... siamo distratti dall’abbuffare il nostro ego, dai like, dai follower... tutto ciò che ha a che fare più con la vanità che con un possibile messaggio.. quest’anno ho deciso di fare questa cosa usando i soldi che avrei speso per i regalini ai miei cari... e vi giuro che è stata una delle cose più forti che io abbia mai provato! Pubblicando questo video sto cercando di unire le due cose... perché è inutile nasconderci dietro a un dito... potevo anche non pubblicarlo e provare comunque quelle emozioni... non facciamo i finti tonti, io non mi sento il paladino di nessuno, però sto cercando di lanciare un messaggio... che spero arrivi a quanta più gente possibile perché se dovesse diventare una moda, di quelle che nutrono il nostro ego qui sui social.. beh... magari! Buon anno". E' il post pubblicato da Stash, cantante dei Kolors sulla sua lodevole iniziativa di Natale, che ha idetao, donando regali ai senza tetto.