Stash dei The Kolors aggredito e picchiato: "Le donne non si toccano"

Stash dei The Kolors ha mostrato qualche settimana fa il viso tumefatto dopo essere stato aggredito e picchiato. La sua colpa quella di aver difeso una ragazza presa a schiaffi da un 30enne.

Il leader del gruppo musicale in una intervista a Grazia torna su quanto accaduto: “C’erano altre persone, anche signori distinti, ma nessuno interveniva. Erano tutti con i telefonini a riprendere la scena. Mi sono confrontato con alcune persone della mia squadra, non riuscivo a tenermi dentro tutta quella rabbia. Non bisogna toccare le donne".