Persone scomparse, Non si hanno più notizie di Stanislao: "I figli sono disperati"

Stanislao D’Amico è scomparso martedì intorno alle 14, ha 55 anni e risiede a Portico di Caserta. I familiari lo hanno visto l’ultima volta martedì ad ora di pranzo. Le ultime persone con cui ha parlato sembrano aver riferito che voleva prendere un treno.

La scomparsa potrebbe essere stata causa da un momento difficile che sta vivendo il 55enne. Potrebbe essere in difficoltà e aver bisogno dei suoi farmaci. Sembra che sia stato avvistato presso la stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, da numerosi testimoni. "Come associazione (Penelope Scomparsi Campania) vogliamo fare un appello a chiunque in questi giorni di festa frequenta la stazione nonché tutte le mense (Caritas ecc) che in questi giorni provvederanno a cucinare per i tanti senza tetto. I figli sono disperati".