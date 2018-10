Picchia la ex dopo essere stato lasciato: 57enne arrestato

Stava picchiando la ex moglie per strada. Solo l'intervento dei carabinieri è riuscito ad evitare il peggio. I militari del reggimento Campania, insieme ai colleghi della stazione San Giuseppe, sono intervenuti a via Monteoliveto arrestando un 57enne già noto alle forze dell'ordine. L'uomo proveniente dal rione Sanità, stava picchiando l'ex moglie 51enne. Calci e pugni in strada provocandole una serie di traumi e contusioni.

I militari gli hanno stretto immediatamente le manette ai polsi per poi scoprire che da tempo aveva cominciato a perseguitare l'ex. A partire da marzo, momento della separazione dalla donna, aveva cominciato ad ossessionarla fino all'aggressione di ieri avvenuta nei pressi del posto di lavoro della 51enne. La donna è stata soccorsa e condotta al Cto dove le sono state diagnosticate ferite guaribili in 20 giorni. L'uomo è stato invece portato nel carcere di Poggioreale.