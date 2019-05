Dopo il divorzio un 44enne minaccia e insulta l'ex moglie: arrestato

Servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai carabinieri della compagnia di Poggioreale. Sono state tratte in arresto 4 persone.

Tra queste, il G.i.p. di Napoli ha emesso una misura cautelare nei confronti di un 44enne di Scampia dopo denunce sporte dalla ex moglie ai carabinieri di Poggioreale. Dopo il naufragio del matrimonio, a febbraio, l’uomo aveva preso a seguirla, minacciarla e insultarla facendola precipitare nell’ansia e nella paura. La donna ha dunque visto come unica via d’uscita la denuncia ai carabinieri ed ha permesso, dopo gli opportuni accertamenti, l’arresto del suo stalker.