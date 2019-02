Lascia casa e porta via i bimbi per fuggire alle violenze: ex continua a minacciarla

I carabinieri di Sant'Antimo hanno arrestato un 42enne del luogo con l'accusa di atti persecutori ai danni della ex moglie. I militari dell'Arma sono intervenuti con urgenza dopo una richiesta d'aiuto formulata al 112 e hanno sorpreso e bloccato l'uomo in via Garigliano. Il 42enne si era recato nei pressi dell’abitazione dei genitori della ex e la stava minacciando di morte.

Dai primi accertamenti è emerso che la donna aveva subìto nel corso degli anni continui maltrattamenti, una situazione impossibile dalla quale era sfuggita alla fine di novembre allontanandosi insieme ai tre figli e avviando le pratiche per la separazione. L'uomo non solo non si era rassegnato, ma da allora aveva cominciato con una serie di comportamenti persecutori e minacce di morte. L'arrestato è stato portato nella casa circondariale di Poggioreale