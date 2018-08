Stalking alla sua ex: 45enne in manette

Ormai andava avanti così da un mese. Non voleva lasciare in pace la sua ex moglie e luglio era stato il mese più caldo in questo senso. Prima aveva cominciato a perseguitarla fino ad arrivare alla violenza. Per questo motivo i carabinieri della stazione di Pomigliano d'Arco hanno arrestato un 45enne del posto con l'accusa di atti persecutori. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale di Nola, su richiesta della procura locale.

Dopo la denuncia della vittima, una 40enne, sono cominciate le indagini che hanno scoperto come a partire dallo scorso 1 luglio fosse diventata una vera e propria escalation. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nell'abitazione dove risiedeva prima dell'arresto.