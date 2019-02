Stalking alla moglie: avvocato finisce in carcere

È già a processo per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e della figlia minorenne. Nonostante questo continuava a infastidire la moglie contattandola in ogni modo. È finito in carcere un avvocato civilista di Torre Annunziata arrestato oggi a Torino. Il giudice ha deciso di aggravare la misura cautelare inflitta ai suoi danni in precedenza. Gli era, infatti, vietato di avvicinarsi alla moglie e alla figlia e nel frattempo il processo stava facendo il suo corso.

I contatti continui

Il 45enne ha continuato a contattare la moglie con telefonate continue, e-mail e altro costringendo il giudice ad aggravare la misura. L'uomo è stato portato nel carcere di Torino e il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della polizia municipale. Nel processo per maltrattamenti la toga oplontina deve difendersi dall'accusa di aver picchiato e insultato ripetutamente la moglie e la figlia.