Stalking alla ex: arrestato studente 28enne

Uno studente 28enne di Acerra è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. Deve rispondere di atti persecutori. Li avrebbe compiuti ai danni della sua ex compagna. Il giovane è stato bloccato dai militari dell’Arma in via Volturno. Era insieme all’ex fidanzata che era stata appena minacciata dal 28enne.

A quanto pare l’episodio che ha fatto scattare l’arresto non sarebbe stato l’unico. La ragazza, una studentessa 22enne ha raccontato ai carabinieri che nelle ultime settimane il suo ex aveva posto in essere condotte violente e vessatorie. Probabilmente non si rassegnava alla fine della storia d’amore. Sta di fatto che ora il giovane, senza precedenti penali, è stato sottoposto ai domiciliari