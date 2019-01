Picchiava e pedinava la compagna: 29enne in manette

Picchiava, pedinava e tormentava sul telefono cellulare la sua compagna anche nel corso della convivenza. Alla fine la giovane, temendo per la propria incolumità, si è rivolta ai carabinieri. Un operaio 29enne di Giugliano in Campania, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e atti persecutori.

Le indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Napoli-Nord hanno confermato le condotte denunciate dalla vittima. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nord. L'uomo si trova ai domiciliari, a distanza dalla sua ex.