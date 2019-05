"Comprami una macchina o pubblico quelle foto": 55enne arrestato

I carabinieri della stazione di Torre del Greco hanno tratto in arresto un 55enne di Boscotrecase. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, l'uomo aveva avvicinato l'ex amante in un ufficio postale, e l'aveva minacciato di pubblicare foto compromettenti se la donna non gli avesse "regalato" un'automobile. In passato l'uomo aveva già ricevuto cinque denunce per atti persecutori. Il 55enne è stato infine arrestato per tentata estorsione.