Stadio Landieri a Scampia, arriva l'agibilità definitiva

Arriva una buona notizia per il quartiere di Scampia. Lo stadio in via Hugo Pratt, intitolato ad Antonio Landieri, vittima innocente della criminalità organizzata, ha infatti ottenuto l'agibilità definitiva.

"Abbiamo ottenuto dopo 12 anni l'agibilità definitiva dalla Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo - scrive su Facebook il presidente della Municipalità 8 di Napoli Apostolos Paipais - . Un grazie particolare agli assessori del Comune di Napoli Ciro Borriello e Raffaele Del Giudice, oltre all'ordine dei periti industriali di Napoli e gli uffici tecnici della municipalità e del comune. Un ringraziamento va anche alle società sportive e ai cittadini che hanno supportato e sopportato questo processo articolato. La forte sinergia istituzionale avviata in questi mesi tra Municipalitá, Comune e Ordini professionali ha portato ad un risultato importante per il territorio".

Per realizzare il terreno di gioco dello stadio, omologato per la Lega Nazionale Dilettanti e che potrà ospitare fino a 1300 spettatori, è stata utilizzata la gomma proveniente dal riciclo di 10mila pneumatici.