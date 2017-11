Scampia, il nuovo stadio intitolato ad Antonio Landieri

Sarà inaugurato mercoledì 8 novembre alle ore 11, alla presenza del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il nuovo campo da calcio in erba sintetica in Via Hugo Pratt a Scampia.



Interverranno anche il Prefetto incaricato del Ministero dell’Interno per il contrasto ai roghi in Campania Michele Campanaro, il Vicesindaco Raffaele Del Giudice, il Direttore Generale Ecopneus Giovanni Corbetta ed il Consigliere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Vittorio Sepe.



Il rifacimento del campo di calcio, realizzato con la gomma riciclata da pneumatici fuori uso, è stato possibile grazie al protocollo contro l’abbandono dei pneumatici nella Terra dei fuochi siglato da Ministero dell’Ambiente, Comuni e Prefetture di Napoli e Caserta ed Ecopneus.



A seguire il sindaco de Magistris e l’Assessore Clemente saranno presenti alla cerimonia di intitolazione dello stadio ad Antonio Landieri, vittima innocente della camorra.