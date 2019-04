"Con le stampelle non può entrare": professionista scoppia in lacrime al San Paolo

"Con le stampelle non può entrare, le lasci qui". E' quanto una hostess dello stadio San Paolo avrebbe detto a un professionista beneventano che giovedì scorso, in compagnia della figlia, cercava di assistere, munito di regolare biglietto, alla gara tra Napoli e Arsenal. I fatti sono riportati da AdnKronos. "Ho fatto presente all'hostess", spiega l'uomo, "che così mi offendeva e che le stampelle non erano un accessorio. A un uomo vestito di nero intervenuto ho detto che volevo il rimborso, si sono accesi i toni e ha detto che non avrebbero rimborsato nessuno".



"Lui mi ha detto di essere un poliziotto, mi ha chiesto i documenti", continua l'uomo. "Non potevo tollerare questa cosa e sono scoppiato in lacrime. In mia difesa sono intervenuti alcuni amici incontrati per caso, un avvocato e il presidente dell'ordine dei commercialisti. Non ho ottenuto risultato, volevo andar via. Il mio amico e una poliziotta mi hanno inseguito, mi hanno ridato i documenti e invitato a entrare. Non volevo, ma sono tornato indietro".