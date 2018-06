Stadio San Paolo, danni al manto erboso dopo il concerto per Pino Daniele

Lo stadio San Paolo ha subito diversi danni, dopo il concerto alla memoria di Pino Daniele, tenutosi nei giorni scorsi.

Oggi il Napoli ha effettuato un sopralluogo dal quale risultano evidenti zone del terreno di gioco rovinate, che dovranno subire una rizollatura.

Problemi anche per i sediolini del San Paolo che non sono a norma per la Champions League. Il comune di Napoli, però, fa sapere tramite Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune, durante un intervento a Kiss Kiss Napoli, che i sediolini arriveranno per le Universiadi e che l'Uefa concederà una deroga. I concerti si faranno, a meno che De Laurentiis non avanzi una proposta per la completa gestione dell'impianto, danni all'erba non ce ne sono".