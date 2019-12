Tragedia sfiorata a Scampia, si sradica guaina dal tetto con i calciatori in campo

Per un fortuito caso si può parlare di tragedia evitata al campo Landieri di Scampia. Nel tardo pomeriggio il vento imperversa in tutta la città. Mister Pietro Monfreda accoglie i suoi ragazzi della Gioventù Partenope all'esterno della struttura, il gruppo (tra i 10 e i 15 anni) si reca negli spogliatoi mentre in campo ci sono altri giovani calciatori, della scuola Arci Scampia. Mentre ci si spoglia, un boato: si è completamente sradicata la guaina dal tetto degli spogliatoi. Materiale pesante crolla, di colpo, nel corridoio che va dal campo agli spogliatoi.

"Di solito lì ci sono decine di ragazzi, genitori, persone che assistono alle gare. Quello poi era il momento del cambio tra una società e l'altra", spiega Monfreda. "Per puro caso non parliamo di una tragedia". E' sconvolto Monfreda: "Parliamo di giovani che fanno enormi sacrifici, e con loro i genitori, in un quartiere difficile, che offre poco. Non c'è mai stata manutenzione ordinaria, ma la cosa che mi ha colpito è il fatto che la guaina si sia staccata interamente, di colpo".

I ragazzi sono poi tornati a casa, il campo sarà dichiarato inagibile. Sabato erano in programma alcune gare che la Federazione dovrà rinviare a data da destinarsi. E poi? "Andremo a chiedere solerzia", spiega l'attivista di Scampia Nunzio Marigliano. "Ci sono dei fondi già stanziati per questo stadio, devono essere impiegati subito. Ora, senza guaina, si rovineranno anche gli spogliatoi".

C'è voglia di tornare subito nello stadio Landieri di Scampia. Un campo che ha una rilevanza sociale enorme per il territorio. "Andremo in Comune, vogliamo capire i tempi. Le attività che si svolgono in quello stadio sono troppo importanti per i giovani del quartiere", conclude Nunzio.