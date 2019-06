Squalo pescato e venduto a Torre del Greco: la scoperta

È apparso sulla banchina del porto di Torre del Greco dopo essere stato pescato. Si trattava di uno squalo azzurro che è stato pescato e venduto al dettaglio domenica mattina. A scoprirlo sono stati i militari della Guardia costiera che hanno individuato i responsabili e li hanno multati.

Lo squalo pescato

Si trattava di una specie commestibile, la Prionace glauca, che è stata pescata da pescatori non professionisti e che non poteva essere messa in commercio. Gli uomini della Guardia costiera corallina sono riusciti a risalire sia ai pescatori che a coloro che l'hanno venduto al dettaglio, multandoli tutti.