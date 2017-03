Squalo morto ritrovato al Circolo Canottieri

Quando hanno visto la carcassa fuori dall'acqua non credevano ai propri occhi. Un vero e proprio squalo, purtroppo senza vita, nel golfo di Napoli. Più precisamente a fare la clamorosa scoperta sono stati i frequentatori delle acque del Circolo Canottieri nei cui pressi è apparsa la salma del pesce. Purtroppo il suo corpo era senza vita ed era a pelo d'acqua quando è stato avvistato dalle persone sul posto. Immediatamente sono state avvertite le autorità portuali e la Guardia costiera.

I militari hanno provveduto a recuperare la carcassa e soprattutto hanno avviato le indagini per capire come lo squalo sia arrivato nelle acque napoletane e soprattutto cosa ne abbia provocato il decesso. Il caso di questa mattina non è isolato visto che già nelle scorse ore i militari stavano conducendo le indagini anche in relazione ad altri avvistamenti sempre nelle acque del golfo.