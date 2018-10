Puteolana, inibito per 30 mesi il presidente Danilo Leone

Il giorno 11 febbraio, alla fine della partita tra Campobasso e Agnonese (serie D), allo stadio di Campobasso, si verificò una rissa che vide protagonisti calciatori e dirigenti delle due società. Secondo il Tribunale Federale il ruolo principale fu da attribuirsi a Danilo Leone, 32enne dirigente napoletano, all'epoca dei fatti facente parte "anche se non ufficialmente" del Campobasso. Danilo Leone è ora co-presidente della Puteolana. "Entrato indebitamente sul terreno di gioco", si legge nel comunicato del Tribunale, "si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso e colpiva con uno schiaffo un calciatore dell'Agnonese e con due schiaffi un dirigente della stessa squadra".



Nonostante le smentite di Giulio Perrucci, effettivo presidente della società molisana, Leone è stato individuato come dirigente del Campobasso e inibito per 30 mesi dal Tribunale Federale, con preclusione da ogni rango o categoria della FIGC.