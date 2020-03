"Ho perso il lavoro per il Coronavirus. Non faccio il biglietto": sputi contro il capotreno

Un 55enne ha dato le generalità false e ha poi sputato contro il capotreno. L'uomo da Genova voleva tornare a Napoli senza biglietto asserendo di essere in difficoltà economica, avendo da poco perso il lavoro per il Coronavirus.

La Polfer lo ha denunciato nella stazione di Viareggio. Il 55enne ha anche dato alcune testate contro le macchinette automatiche presenti in banchina. La denuncia è per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo non presentava sintomi influenzali ma il capotreno su consigliò del 118 si è messo in isolamento in attesa di visita medica.

