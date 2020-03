"Neanche il Coronavirus ferma gli sprechi alimentari. Pane buttato nella spazzatura"

"Neanche il Coronavirus ferma gli sprechi alimentari. A San Giovanni pane ancora buono gettato nella spazzatura". E' quanto denunciato dal consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, su segnalazione di un cittadino napoletano

“Ero in fila al supermercato in Via Repubbliche Marinare, tra Barra e San Giovanni a Teduccio quando ho notato nei bidoni dell’umido delle buste con un grosso quantitativo di pane e panini gettai via. A Napoli siamo abituati a considerare il pane come sacro, non si getta via, è un alimento base. Così dato che mi piangeva il cuore a vedere quello spreco ho toccato il pane e mi è sembrato ancora morbido, poteva essere l’invenduto del giorno prima. Allora mi chiedo se non potesse essere distribuito a chi ne ha bisogno", ha raccontato il signor Michele Risi al consigliere Borrelli.

“Io sono abituato a regalare il pane invenduto del giorno prima. Non possono farlo pure gli altri? Credo che il pane invenduto possa essere messo da parte e mettendosi d’accordo con le Caritas locali si possono organizzare dei banchi alimentari per aiutare i bisognosi", afferma Mimmo Filosa, presidente dell'Unipan, l'associazione regionale dei panificatori campani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In generale lo spreco alimentare è uno scempio ma gettare via del pane in questa emergenza che stiamo vivendo è una vergogna. Nelle strutture che distribuiscono pasti ai senza tetto e ai bisognosi mancano i beni di prima necessità e allora perché non organizzare una raccolta degli alimenti invenduti come il pane, invece di sprecarlo? Non buttate ciò che può essere riutilizzato, basta con gli sprechi", il commento del consigliere Borrelli.