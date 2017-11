Casoria, spray al peperoncino in dotazione alla Polizia Locale

Da domani gli operatori della Polizia Locale di Casoria, impegnati nel controllo del territorio, avranno uno strumento in più come deterrente ad azioni contrarie all'ordine pubblico. Gli agenti saranno dotati infatti di un dispositivo a base di "oleoresin capsicum" meglio conosciuto come spray al peperoncino.

I dispositivi che saranno consegnati agli operatori sono strumenti di difesa e dissuasione, che nebulizzano un prodotto naturale capace di produrre forte irritazione tale da rendere inoffensivo qualsiasi soggetto per il tempo necessario agli agenti per l'immobilizzazione e l'eventuale fermo.

L'iniziativa è stata promossa dall'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Pasquale Fuccio, in collaborazione con l'Associazionche professionale PL che ha contribuito a formare il personale gratuitamente mediante un apposito corso in cui sono state impartite agli agenti le tecniche per la nebulizzazione del prodotto.

I dispositivi sono conformi alle caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale n. 103 del 12 maggio 2011. Inoltre agli operatori che saranno dotati della bomboletta urticante, verrà rilasciato un apposita licenza d'uso integrativa del Decreto di PS di cui tutti gli agenti della polizia locale sono titolari.

Lo spray al peperoncino sarà consegnato direttamente dal Sindaco durante un incontro presso il Comando di Casoria alla presenza dell'Assessore alla Sicurezza e Mobilità, Fabio Esposito, del Comandante facente funzioni Luigi Onorato e del Vice Presidente dell'associazione PL, Giuseppe D'Elia.