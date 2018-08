Aggredisce i poliziotti: bloccato con lo spray

È stato necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino per fermarlo. Protagonista un 30enne, originario del Mali, arrestato stanotte a piazza Garibaldi con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La polizia era intervenuto insieme ai militari per sedare una rissa tra immigrati. L'ennesima nella notte ed in questo caso i contendenti non si sono fatti intimorire dalla presenza degli uomini in divisa.

Uno tra loro non ha voluto saperne di fermarsi quando è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Ha continuato a colpirli con calci e pugni nel tentativo di divincolarsi fino al punto di costringere gli agenti ad usare uno spray al peperoncino per fermarlo. Il 30enne è stato arrestato ed è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo mentre gli uomini intervenuti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche.