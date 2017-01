Capodanno a Napoli nello spot di una casa automobilistica: l'ira del web

Sta suscitando molte polemiche lo spot della casa automobilistica Dacia ambientato a Napoli. La pubblicità della casa di produzione del gruppo Renault ricostruisce la notte di San Silvestro in città ed ha come protagonista Salvatore Esposito, l'attore divenuto famoso con il ruolo di Genny Savastano in “Gomorra-La serie”. Esposito, a bordo di un'auto di colore blu nuova di zecca, dopo aver brindato con gli amici, si destreggia tra le strade cittadine per arrivare a guardare il panorama del golfo illuminato dai fuochi pirotecnici. Durante il suo “viaggio” però si trova davanti scene che fanno poco onore al capoluogo partenopeo: lanci di porcellane dal balcone, materassi lasciati per strada, persone che festeggiano sparando botti di ogni tipo o bloccando le strade con cassonetti dei rifiuti.

Una Napoli sporca e pericolosa tra le cui strade l'attore riesce a destreggiarsi anche scendendo i gradini di una scalinata “grazie” alla sua Dacia. Il claim finale dello spot è inequivocabile: «A prova di vita reale» con Esposito che recita «Magari l'anno prossimo faccio un Capodanno più tranquillo». Appena pubblicata la pubblicità ha fatto scoppiare l'ira di numerosi cittadini che hanno scritto commenti infuocati soprattutto sui social. A molti non è piaciuta l'immagine che viene data della città e del suo modo di festeggiare. Nessuna presa di posizione, per ora, da parte delle istituzioni cittadine. È solo l'inizio di una polemica destinata a continuare a lungo.