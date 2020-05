Spostamenti tra Regioni, il Viminale: "Dal 3 giugno solo lo Stato potrà limitarli"

Dal 3 giugno gli spostamenti tra diverse regioni potranno essere limitati solamente dallo Stato centrale. E' quanto spiega il Viminale in una circolare inviata ai prefetti dal Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi.

"Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (art. 1, commi 2 e 4, D.L. n. 33/2020). Si evidenzia che, a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali (dd.P.C.M.) adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree (art. 1, comma 3, D.L. n. 33/2020).

Anche gli spostamenti da e per l’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, sempre secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali (art.1, comma 4, D.L. n. 33/2020)", spiega la circolare.

Proprio nei giorni scorsi il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sul via libera tra regioni, aveva affermato di voler ragionare sullo stato del contagio nei giorni immediatamente precedenti al 3 giugno. La nota del Viminale, però, chiude alle regioni la possibilità di limitare ingressi e uscite con propria decisione.