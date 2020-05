Spostamenti fuori regione, l'appello: "Due mesi che non vediamo i nostri mariti"

Il lockdown imposto dal Governo per ragioni sanitarie di distanziamento sociale per il contenimento del Covid-19 sta creando non pochi disagi a coloro che hanno i propri congiunti fuori regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il parziale allentamento delle misure, che prevede la possibilità di spostarsi nelle altre regioni d'Italia per ricongiungersi con i propri mariti o compagni, sembra però non bastare a causa dell'obbligo di quarantena non sempre applicabile. E' il caso di Giulia, residente a Napoli che da due mesi non può vedere il marito che lavora a Siracusa. "Capisco il lockdown sanitario, ma mi sembra assurdo che io non possa vedere mio marito sia per le difficoltà di ottenere i permessi, visto che non sono residente in Sicilia, che per l'obbligo di dover rispettare la quarantena. Posso spostarmi per ragioni lavorative per periodi non superiori ai 10-15 giorni, rischierei di passare il tempo sempre in quarantena senza poter neppure lavorare al mio ritorno".