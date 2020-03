Via Sant'Alfonso de Liguori, la denuncia: "Da troppi giorni strade sporche"

In via Sant'Alfonso de' Liguori, nel quartiere San Lorenzo "i marciapiedi non vengono ripuliti da diversi giorni". La denuncia è dell'ex consigliere municipale e ora presidente dell'Associazione 'Vivere il quartiere' Enrico Cella. "La presenza di escrementi di animali è quasi ovunque ed è difficile non incorrere in brutte sorprese", spiega Cella. "Gli odori nauseabondi la fanno da padrone. Sarebbe opportuno che l'Asia e l'ASL intervenissero per una accurata pulizia e sanificazione".

"I cittadini ce la stanno mettendo tutta, ma sarebbe giusto che anche le Istituzioni Locali stessero vicino alla cittadinanza, non privilegiando solo le strade più importanti. L'appello di tutti i residenti è di attuare controlli ai padroni di animali che in moltissini non sono muniti della paletta per rimuovere i bisogni degli animali", conclude Cella.