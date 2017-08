Procida, cattivo odore sulla "spiaggia del Postino": colpa delle alghe

“La spiaggia ‘del Postino’, dove furono girate alcune scene del memorabile film di Massimo Troisi, è di fatto impraticabile da alcuni giorni a causa delle alghe che, trascinate dalla corrente, si sono arenate e con il caldo l’odore in tutto il litorale è diventato nauseabondo. Impossibile per turisti e bagnanti poter rimanere per fare un bagno in uno dei posti più belli dell’isola. Di fatto da ferragosto è una spiaggia deserta".

Così Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, che ha chiesto al sindaco di Procida, Dino Ambrosino, "di attivare tutte le risorse disponibili per provvedere alla pulizia della spiaggia restituendola al più presto ai bagnanti e ai fans dell’indimenticato Troisi”.