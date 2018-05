Spiaggia delle Monache a Posillipo, raccolte oltre 4000 firme contro la privatizzazione

Sono già oltre 4000 le firme raccolte contro la privatizzazione della Spiaggia delle Monache a Posillipo. La petizione è stata lanciata su Change.org da Agostino Valoti del Comitato Posillipo.

"Ho lanciato questa petizione - spiega Valoti - per salvaguardare uno dei pochi luoghi "liberi" per prendere il sole in riva al mare a Napoli. Lungo via Posillipo le spiagge libere sono davvero poche, probabilmente la Spiaggia delle Monache è l'unica accessibile via terra, situatata fra palazzo Donn'Anna e villa Pavoncelli, ed è minacciata dalla privatizzazione da parte di attività adiacenti".