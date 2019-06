Com'è il mare a Napoli e in provincia: la balneabilità comune per comune

Qual è la qualità delle acque delle spiagge napoletane? Vi proponiamo i dati di Arpac, quartiere per quartiere, frazione per frazione, comune per comune, partendo da Lago Patria a Nord per finire a Vico Equense a Sud. Partiamo però dai quartieri partenopei.

Napoli

Bagnoli: manca la balneabilità dal confine con Pozzuoli fino a Nisida.

Nisida-Parco Virgiliano-Gaiola: Balneabili le acque, classificate con qualità 3-eccellente.

Marechiaro: Balneabili le acque, classificate con qualità 3-eccellente.

Posillipo: Balneabili le acque, classificate con qualità 3-eccellente.

Palazzo Donn'Anna: Balneabili le acque, classificate con qualità 3-eccellente.

Porto di Mergellina: manca la balneabilità.

Lungomare Caracciolo: Balneabili le acque, classificate con qualità 3-eccellente.

Via Partenope: Balneabili le acque, classificate con qualità 3-eccellente. Balneabilità sconsigliata dall'Arpac.

Porto Nazario Sauro/Santa Lucia: manca la balneabilità.

Via Nazario Sauro (da Hotel Excelsior a Statua di Augusto): Balneabili le acque, classificate con qualità 2-buona.

Da Molosiglio a Pietrarsa: manca la balneabilità - zona portuale.