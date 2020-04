Secondigliano, commerciante dona spese a famiglie del quartiere

La macchina della solidarietà non si ferma in città in questo periodo di grave emergenza sociale ed economica a causa del Coronavirus.

Gli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano della Polizia Municipale di Napoli, hanno consegnato in questi giorni 50 spese ad altrettante famiglie, donate da un commerciante del quartiere.

Le famiglie erano state raggiunte nei giorni precedenti dai servizi sociali di zona che hanno prontamente attivato il processo solidale.