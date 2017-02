“Spesa Scarciello”: un pulmino accompagnerà i napoletani nella salumeria di Ciro

"Il cittadino e negoziante Ciro Scarciello, abbandonato dalle istituzioni e dai patentati dell'antimafia, non deve essere lasciato solo e come sempre, la risposta deve arrivare dal "popolo". Inizia così il post di (R)esistenza Anticamorra che ha deciso di organizzare ogni lunedì, grazie al supporto di Luigi Leonardi, la "spesa Scarciello".

Il pulmino gratuito porterà fino al negozio gli acquirenti e li riaccompagnerà al punto iniziale. Partenza alle ore 15. Questo il percorso: Scampia - Metro Linea 1; Chiaiano - Metro Linea 1; Piazza Capodichino - edificio scolastico; Piazza Carlo III - ingresso Real Albergo dei Poveri.

Ciro Scarciello è il salumiere di via Maddalena che, dopo il raid del 4 gennaio scorso in cui furono feriti tre immigrati ambulanti ed una bimba di dieci anni, ha denunciato in tv il clima di intimidazione in zona.