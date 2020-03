Casamicciola, i consigli del sindaco ai cittadini: "Menù per l'intera settimana e consegna a domicilio"

La situazione sull'isola di Ischia si è fatta più complicata negli ultimi giorni, a causa dell'aumento numerico dei casi di positività al Covid-19. Per questo motivo il Sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna, attraverso i canali ufficiali del comune, ha voluto lanciare un appello ai suoi concittadini al fine di limitare al minimo le uscite, fornendo anche consigli e raccomandazioni per l'organizzazione della spesa.

"Vista l’emergenza sanitaria COVID-19 ed il diffondersi del contagio; Visti i provvedimenti governativi e regionali; Richiamate tutte le proprie precedenti ordinanze; Visto che, nonostante l’accurata informazione circa le misure da osservare per evitare il diffondersi del contagio, i cittadini di questo Comune continuano a recarsi negli esercizi commerciali anche più volte al giorno e a mezzo di diversi componenti del nucleo familiare; Ritenuto che la presenza di numerose persone per strada e soprattutto negli spazi esterni agli esercizi commerciali, può determinare probabilità di contagio; Considerato che il Comune non dispone di personale di vigilanza adeguato per poter piantonare le strade e gli esercizi commerciali, poiché la Polizia Municipale è già impegnata in altri adempimenti, sempre per fronteggiare il contenimento del rischio epidemiologico da covid-19; Convinto che la popolazione possa rispondere al presente invito con alto senso di responsabilità, a tutela della propria ed altrui salute si invita la cittadinanza a conformare la propria condotta alle seguenti raccomandazioni:

a) predisporre un menu per la intera settimana così da individuare i prodotti occorrenti per la preparazione dei pasti;

b) recarsi negli esercizi commerciali non più di due volte a settimana;

c) delegare per la spesa un solo componente del nucleo familiare;

d) recarsi all’esercizio commerciale più vicino alla propria abitazione;

e) preferire la consegna a domicilio.

Il monitoraggio dell’accoglimento del presente invito sarà effettuato fino a giovedì 26 marzo 2020. Nel caso non venga riscontrato un comportamento aderente al presente invito, sarò costretto ad assumere determinazioni più rigide e stringenti. La cittadinanza è quindi invitata a rispettare le raccomandazioni impartite", spiega il Sindaco di Casamicciola.