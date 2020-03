Coronavirus, ai Quartieri Spagnoli nasce la spesa solidale

Nasce la spesa solidale nel cuore di Napoli. L'idea è destinata agli anziani soli di Montesanto e dei Quartieri Spagnoli, ma anche a disabili, ammalati, oppure a chi ha bambini piccoli e non può muoversi. La comunità di Montesanto e dei Quartieri si unisce per l'emergenza sanitaria dettata dal proliferare del Coronavirus. L'idea è del Comitato di Quartiere 'Sgarrupato' e del DAMM di vico Avellino a Tarsia. "In questo quartiere ci si prende cura l'un l'altro", spiegano. I volontari raccoglieranno le richieste ai numeri di telefono 3297956316 e 3476721159 e consegneranno la spesa (alimentari ma anche farmaci) a casa. Le richieste vanno effettuate entro il giovedì, la consegna avverrà il sabato.

Si cercano altri volontari: ci si può candidare sulle pagine facebook di Sgarrupato e DAMM.